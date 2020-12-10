وزير الصناعة يبحث مع نظيره المصري اوجه التعاون المشترك

2020/12/10 | 19:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بحث وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري خالد الملا في القاهرة أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.وأكد الوزير خلال اللقاء حرص العراق على الانفتاح على الاشقاء العرب ومنها جمهورية مصر من خلال زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك بناءا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتذليل العقبات للاستفادة من الخبرات المصرية في المجالات الصناعية المختلفة والاستفادة من التجربة المصرية في جذب الاستثمارات وآلية التعامل معها ضمن الاطر القانونية.من جانبه أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري عمق العلاقات الأخوية التي تربط مصر والعراق ، مشيراً إلى توجه بلاده نحو تقديم كافة الامكانات المتاحة للنهوض بالصناعة العراقية وزيادة التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتطوير الصناعات الموجودة حالياً لدى العراق وإقامة وتوطين صناعات جديدة لتطوير القاعدة الصناعية في كلا البلدين من خلال تبادل الزيارات بين الوفود الفنية لتحديد القطاعات المستهدفة لاعادة تفعيلها وتطويرها ".كما اكد حرص مصر على دعم العراق من خلال المساهمة في اعادة اعمار البنى التحتية وتدريب الكوادر العراقية./انتهى8

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