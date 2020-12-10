أسعار النفط ترتفع مجدداً

2020/12/10 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يقترب من 51 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الخميس، وارتفع سعر برنت أكثر من دولارين إلى أعلى مستوى للجلسة عند 50.96 دولار للبرميل.

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