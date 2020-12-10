إخماد حريق في بغداد حاصر عوائل ببناية من 4 طوابق

2020/12/10 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

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الدفاع المدني ينقذ العوائل ويخمد حريق بناية شرقي بغداد..

انقذت فرق الدفاع المدني العديد من العوائل السكنية واخمدت حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية سكنية مشيدة من اربع طوابق في منطقة البلديات شرقي بغداد .

حيث هرعت عجلات الأطفاء والانقاذ والإسعاف التابعة الى الدفاع المدني بأشراف مباشر من السيد المدير العام اللواء كاظم سلمان بوهان الى موقع الحادث بغضون دقائق معدودة وباشرت بعمليات انزال العوائل السكنية وبدأت بالأطفال والنساء الذين احتجزتهم النيران والأدخنة المنبعثة من الحريق أعلى سطح البناية .

وتمكنت الفرق من انزال جميع العوائل بسلام باستخدام عجلة السلم المخصصة للأبنية العالية وانهت حادث الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم خسائرها المادية ، وعلى اثر ذلك تم طلب فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق بادئ الأمر .

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