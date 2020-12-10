وزير التعليم العالي: إعلان نتائج القبول المركزي وفق التوقيتات المدروسة

2020/12/10 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الخميس، مواصلة العمل لإنجاز ملف نتائج القبول على وفق التوقيتات المدروسة.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة التعليم العالي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب "تبع الإجراءات المتعلقة باستكمال نتائج القبول المركزي في الجامعات للعام الدراسي 2021/2020".

وأضاف البيان، أن عبد الصاحب "شدد خلال زيارته دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ولقائه طاقم العمل المختص بفرز وتدقيق بيانات الطلبة للدورين الأول والثاني من مخرجات الدراسة الإعدادية على ضرورة استيعاب أعداد الطلبة على وفق آليات مرنة وحسب الخطة المتعلقة بمباشرة الطلبة الجدد".

وثمن وزير التعليم العالي، بحسب البيان، "جهود الفريق المعني بالقبول المركزي"، مؤكدا في الوقت نفسه على "تكثيف الإجراءات والعمل المتواصل الدقيق لإنجاز ملف نتائج القبول على وفق التوقيتات المدروسة".

بدورهم أكد موظفو دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة على انهم "عاكفون على وضع بيانات القبول في نصابها الصحيح القائم على معدل الطالب ورغبته والمفاضلة الشفافة".

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