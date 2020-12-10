إنقاذ عوائل وإخماد حريق شرقي بغداد

2020/12/10 | 19:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، إنقاذ العديد من العوائل السكنية وإخماد حريق اندلع داخل بناية تجارية سكنية مشيدة من اربع طوابق في منطقة البلديات شرقي بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “عجلات الإطفاء والانقاذ والإسعاف التابعة الى الدفاع المدني بإشراف مباشر من السيد المدير العام اللواء كاظم سلمان بوهان، هرعت إلى موقع الحادث بغضون دقائق معدودة وباشرت بعمليات انزال العوائل السكنية وبدأت بالأطفال والنساء الذين احتجزتهم النيران والأدخنة المنبعثة من الحريق أعلى سطح البناية”.

وأضاف البيان، أن “الفرق تمكنت من انزال جميع العوائل بسلام باستخدام عجلة السلم المخصصة للأبنية العالية وانهت حادث الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم خسائرها المادية، وعلى اثر ذلك تم طلب فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق بادئ الأمر”.

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