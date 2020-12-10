السفير الأميركي يؤكد التوجه نحو تقليص الوجود العسكري بالعراق

2020/12/10 | 19:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكد السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، اليوم الخميس، أن المرحلة التالية للولايات المتحدة في العراق تقليص وجودها العسكري.وذكر بيان للسفارة الأميركية في بغداد تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”، “تُصادف اليوم، الــ 10 من شهر كانون الاول، الذكرى السنوية الثالثة لهزيمة داعش يُعتبر هذا اليوم تذكيراً أيضاً بضرورة أن نظل يقظين […]

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