الحشد الشعبي يتوغل في “حوض العظيم” وينصب 9 نقاط متقدمة

2020/12/10 | 19:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

أفاد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الخميس، بان مفارز الحشد الشعبي توغلت في عمق حوض العظيم شمال ديالى.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، انه “ضمن المرحلة الثانية من العسكرية على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين اقتحمت مفارز الحشد الشعبي حوض العظيم في اقصى شمال المحافظة ونجحت في تمشيط 14 طريق زراعي بعد تفكيك 7 عبوات ناسفة 3 منها عن طريق تفجيرها عن بعد من قبل الجهد الهندسي دون اي اصابات”.

واضاف، ان “9 نقاط مرابطة محكمة تم نشرها في العمق ضمن خارطة انتشار جديدة باشراف مباشر من عمليات الحشد الشعبي لقاطع ديالى”، لافتا الى ان “مسك تلك المناطق حيوي وفعال في قطع اخر ممرات تسلل داعش على الحدود مع صلاح الدين باتجاه الميتة وبقية المناطق”.

وكان الحشد الشعبي انطلق يوم امس في عملية واسعة لانهاء وجود خلايا داعش على الحدود بين ديالى وصلاح الدين من خلال خطة تشمل محاور عدة بمشاركة 4 الوية وكتيبة هندسة .انتهى 25 ف

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