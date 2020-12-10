خلل مفاجئ يضرب منصات 'فيسبوك' حول العالم

2020/12/10 | 19:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

يعاني مستخدمو منصات "فيسبوك"، الخميس، من مشكلات تتعلق بتشغيل "مسنجر" وخدمة الرسائل المباشرة على "إنستغرام" في دول عدة حول العالم.

وبحسب بوابة Down Detector، فإنه وقع الإبلاغ لأول مرة عن الشكاوى بشأن تعطل تشغيل "مسنجر" وخدمة الرسائل المباشرة على "إنستغرام" المملوكين لشركة "فيسبوك"، في حوالي الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

وتعذر على المستخدمين في دول عدة حول العالم، وبشكل خاص على الأشخاص في أوروبا، بينها جنوب المملكة المتحدة وبولندا، وكذلك الدول الشرقية الأخرى، بما في ذلك أستراليا والفلبين وماليزيا، إرسال الرسائل وبدلا من ذلك يرون رسالة تشير إلى أن التطبيق "ينتظر شبكة الإنترنت".



ما جعل من الصعب إرسال أو استقبال الرسائل أو المحادثات الصوتية أو المرئية.

ويأتي الانقطاع في وقت صعب بالنسبة لـ"فيسبوك"، حيث وصل بعد ساعات فقط من الإعلان عن تعرض الشركة لدعاوى قضائية تهدد بدفع "فيسبوك" إلى التخلي عن "إنستغرام" و"واتس آب".

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