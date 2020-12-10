نيويورك تايمز: قاذفتا B-52 حلقتا فوق الخليج لتوجيه رسالة إلى إيران

2020/12/10 | 19:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حلقت قاذفتان أميركيتان من طراز بي اثنان وخمسون فوق الخليج العربي، في إجراء وصفته القيادة المركزية الأميركية بأنه يهدف إلى ردع إيران ووكلائها عن تنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين أميركيين تصريحاتهم بأن مهمة التحليق استغرقت نحو 36 ساعة ضمن رحلة ذهاب وإياب، بعدما انطلقتا من مطار “باركسدال” بولاية لويزيانا الأميركية.

وتعتبر هذه المرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع التي تقوم فيها قاذفات أميركية بتنفيذ رحلات طويلة المدى قرب الحدود الجوية الإيرانية وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.

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