تحليق مكثف للطيران الامريكي في سماء غرب الانبار

2020/12/10 | 19:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار_اين]أفاد مصدر أمني، الخميس، بتحليق مكثف للطيران الحربي الامريكي في سماء الانبار.

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