2020/12/10 | 19:37 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعرجي لطالباني: نحن رجال دولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/10 | 19:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي لطالباني: نحن رجال دولة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي لطالباني: نحن رجال دولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).