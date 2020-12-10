2020/12/10 | 19:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل بناية تجارية سكنية مشيدة من اربعة طوابق في منطقة البلديات شرقي بغداد وانقذت العوائل الساكنة فيها.وقال في بيان ان عجلات الأطفاء والانقاذ والإسعاف التابعة الى الدفاع المدني هرعت وبأشراف مباشر من المدير العام اللواء كاظم سلمان بوهان الى موقع الحادث بغضون دقائق معدودة وباشرت بعمليات انزال العوائل السكنية وبدأت بالأطفال والنساء الذين احتجزتهم النيران والأدخنة المنبعثة من الحريق أعلى سطح البناية .واضاف ان الفرق تمكنت من انزال جميع العوائل بسلام باستخدام عجلة السلم المخصصة للأبنية العالية وانهت حادث الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرق الدفاع المدني تخمد حريقا ببناية شرقي بغداد وتنقذ العوائل الساكنة فيها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرق الدفاع المدني تخمد حريقا ببناية شرقي بغداد وتنقذ العوائل الساكنة فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).