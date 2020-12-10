تسجيل 2902 اصابة و44 وفاة بفيروس كورونا بالاردن

2020/12/10 | 19:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/نينا/أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 2902 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم، منها 967 اصابة بالعاصمة عمان ليرتفع العدد الإجمالي الإصابات إلى اكثر من 253 الف اصابة.كما اعلنت الصحة الأردنية في موجز صحفي عن تسجيل 44 حالة وفاة جديدة اليوم بالفيروس، ليصل عدد الوفيات الكلي في البلاد منذ انتشار الجائحة الى 3250 وفاة.واشارت إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 43233 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى مستشفيات المملكة 159حالة، فيما غادرت 158حالة بعد شفائها.ولفتت الصحة الأردنية في موجزها، إلى تسجيل 4580 حالة شفاء اليوم في الاردن سواء بالعزل المنزلي او المستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء بالمملكة إلى 206638 حالة./انتهى

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