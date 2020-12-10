الفياض في ذكرى النصر: الحشد جزء من المنظومة الأمنية ويلتزم بأوامر القائد العام

🔹في مثل هذا اليوم تم بحمد الله وبركات من فتوى المرجعية الأبوية ودماء الشهداء وهمة الأبطال من جميع التشكيلات والصنوف ولاسيما الدور الكبير والأساس لقادة النصر الشهداء تطهير كامل الأرض من دنس الدواعش الذين راهن عليهم من دعمهم وأمدهم بالمال والسلاح، فخابوا وخاب أسيادهم؛ إذ لايليق بوطن علم الدنيا وسبق الأوطان إلى الحضارة واحتضن جثمان علي والحسين سوى أن يكون عزيزا ومهابا تهون من أجله الأرواح وترخص الدماء
🔹لقد أبلى أبناؤكم من الحشد إلى جانب إخوتهم من القوات الأمنية بصنوفها كلها بلاء منقطع النظير،وخاضوا أعنف المعارك وأشرسها،خرجوا منها جميعا منتصرين
🔹أيها العراقيون المسددون بالنصر والشموخ: إننا اليوم إذ نستذكر هذا اليوم العظيم بكل تجلياته السامية فإننا نجدد العهد والوعد للمرجعية الأبوية صاحبة الفضل في الانتصار وللشهداء من قادة النصر ولشعبنا العراقي الأبيّ الذي لم يدخر وسعا في نصرتنا ومساندتنا أن نظل وعلى الدوام جنودا وفدائيين نذود عن تراب هذا الوطن في كل الميادين والجبهات.
🔹كما نؤكد أن الحشد الشعبي هو جزء أساس من المنظومة الأمنية العراقية،ملتزم بجميع الأوامر التي تصدر عن القائد العام للقوات المسلحة وهو اليد الضاربة بيد الدولة العراقية لحماية الشعب والأرض والمقدسات
🔹دامت ايام العراقيين عزا ونصرا والمجد والخلود لشهداء العراق والله الموفق والمستعان.
فالح الفياضرئيس هيئة الحشد الشعبي
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