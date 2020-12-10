ترمب يعلن موافقة المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما

2020/12/10 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الخميس، (10 كانون الأول، 2020)، موافقة المغرب على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وقال ترامب في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "المغرب وإسرائيل وافقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما".

واضاف ترامب في تغريدة أخرى أن "الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".

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