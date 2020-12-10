2020/12/10 | 19:40 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برعايةأمريكية .. المغرب واسرائيل يتفقان على التطبيع) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برعايةأمريكية .. المغرب واسرائيل يتفقان على التطبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).