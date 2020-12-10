علي الحاتم للكاظمي: زيارتك للأنبار غير مرحب بها!

2020/12/10 | 19:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال أمير عشائر عموم الدليم، الشيخ علي الحاتم سليمان، الخميس، ان زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى محافظة الأنبار، "غير مرحب بها".

وكتب سليمان، تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (10 كانون الاول 2020)، ذكر فيها: "الكاظمي زيارتك للأنبار غير مرحب بها، اخرج الميليشيات من الأنبار، بعدها أحتفل بالنصر، وأهلا وسهلا بك".

وزار رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس (10 كانون الأول 2020)، قائممقامية الفلوجة والتقى رؤساء الدوائر الخدمية والحكومية فيها.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب، إن "الكاظمي زار قائممقامية الفلوجة والتقى رؤساء الدوائر الخدمية والحكومية فيها".

وكان الكاظمي، وصل في وقت سابق من اليوم، إلى قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار في الذكرى الثالثة للانتصار على داعش.

وذكر الكاظمي خلال كلمة مع القيادات الأمنية والعسكرية والقوات الأمنية، من الفلوجة، أنه "في مثل هذا اليوم أيها الأبطال..



سواعدكم وإيمانكم وجذوركم الوطنية العراقية انتزعت النصر على تنظيم داعش الظلامي".

وأضاف، أن "الانتصار على داعش ليس مجرد انتصار عسكري، بل هو انتصار الحضارة أمام التخلف، والتقدم أمام الرجعية، والإنسانية أمام الوحشية، والعراق الواحد الموحد أمام التقسيم".

وتابع قائلا: "كل مقاتلينا، ضباط ومراتب، في الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة، وكل من قاتل هذا التنظيم الإرهابي صاغوا قلادة النصر وأهدوها الى شعب العراق بتضحياتهم وبطولاتهم".

وأكمل الكاظمي: "اسمعوا يا شباب..



النصر عراقي..



والدم الذي سال من أجل الشرف والأرض عراقي..



والتضحيات التي قدمت عراقية..



نعم ساعدنا الأصدقاء حول العالم، لكن النصر تحقق بجهود وتضحيات عراقية، وانتصرنا أخيرا".

ولفت إلى أن "الفلوجة والخالدية والأنبار، حاول داعش اختطافها من العراق، لكن العراق لا يقبل القسمة، والعراق أبيُّ الضيم..



والعراق كرامة"، مؤكدا أن "داعش حاول الإساءة الى كرامة العراقيين، فوجد أمامه أبطالا وصناديد علّموا الإنسانية معنى الكرامة الوطنية".

وأردف قائلا: "نفتخر بهذا اليوم العظيم، ونفتخر بهذا الإنجاز الكبير ونفتخر بكم..



أنتم فخرنا ورمز صمودنا..



وأنا أصرّيت أن أكون هنا بينكم، لنقول لكل من يحاول المساس بكرامة العراق أو وحدة أراضيه أو سلامة العراقيين..



إننا هنا..



والعراق أكبر منكم".

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