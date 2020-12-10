شهيد بتجدد التظاهرات في السليمانية

2020/12/10 | 19:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية..

أفاد مصدر محلي، الخميس، بسقوط شهيد أثناء تجددت الاحتجاجات في محافظة السليمانية.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “التظاهرات تجددت في مناطق كفري وبنجوين وكلار وسيد صادق وعربت أمام المقرات الحزبية والمؤسسات الحكومية، للمطالبة بصرف رواتب الموظفين المتأخرة، وضد ممارسات أحزاب السلطة”.

وأضاف أن “متظاهرا سقط، نتيجة إطلاق الرصاص الحي من قبل أحد المقرات الحزبية وذلك لتفريق المحتجين الذين حاولوا اقتحام المقر”.

وتشهد السليمانية احتجاجات مستمرة لليوم السادس على التوالي صاحبها سقوط العديد من الشهداء والجرحى، نتيجة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

واتهم رئيس كتلة المستقبل الكردية والنائب في البرلمان سركوت شمس الدين، الخميس، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني باعطاء أوامر اطلاع النار على المتظاهرين.



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