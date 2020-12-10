سعر برميل النفط يتجاوز 50 دولاراً

2020/12/10 | 19:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الخميس، وارتفع سعر خام “برنت” أكثر من دولارين إلى أعلى مستوى للجلسة عند 50.96 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ شهر آذار الماضي.

وارتفعت أسعار النفط، صباح اليوم الخميس، بعد تجاهل الزيادة الهائلة في مخزونات الخام الأمريكية وسط تفاؤل بأن طرح اللقاح سيؤدي إلى تحسن سريع في الطلب العالمي على الطاقة العام المقبل.

أفادت إدارة معلومات الطاقة عن قفزة قدرها 15.2 مليون برميل في مخزونات النفط الأمريكية، وهي ثاني أكبر زيادة على الإطلاق، الا ان الاسعار تجاهلت ارتفاع هذه المخزونات وسط تفاؤل بان طرح اللقاح سيؤدي إلى تحسن سريع في الطلب العالمي على الطاقة العام المقبل.

ارتفع غرب تكساس الوسيط تسليم يناير بنسبة 0.4 ٪ إلى 45.69 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش.

وارتفع سعر خام برنت لشهر فبراير بنسبة 0.3 ٪ إلى 49.00 دولارًا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد أن أغلق لم يتغير يذكر في الجلسة السابقة

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