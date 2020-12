2020/12/10 | 19:53 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم، منتخب لبنان الاولمبي ودياً خلال الشهر المقبل في محافظة كربلاء المقدسة، وذلك ضمن تحضيراتهِ لبطولة آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام في أوزبكستان مطلع آذار/ مارس المقبل.وسيخوضُ منتخبنا الوطني للشباب مباراتين وديتين أمام منتخب لبنان في السادس والتاسع من شهر كانون الثاني المقبل على ملعب كربلاء الدولي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتخبنا للشباب يلاعب منتخب لبنان الاولمبي ودياً في كربلاء مطلع الشهر المقبل first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا للشباب يلاعب منتخب لبنان الاولمبي ودياً في كربلاء مطلع الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا للشباب يلاعب منتخب لبنان الاولمبي ودياً في كربلاء مطلع الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).