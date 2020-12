ترمب: لقد اعترفت المغرب بالولايات المتحدة عام 1777. لذا فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم في الصحراء الغربية

2020/12/10 | 19:53 - المصدر: قناة التغيير

Morocco recognized the United States in 1777.



It is thus fitting we recognize their sovereignty over the Western Sahara.

— Donald J.



Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

