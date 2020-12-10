السفير الأميركي في ذكرى النصر: مستمرون بتقديم المشورة والمساعدة للأمن العراقي

2020/12/10 | 19:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر أن قوات التحالف مستمرة في تقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن العراقية في عملياتها ضد ما تبقى من خلايا إرهابية.

تصريحات تولر جاءت في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لهزيمة تنظيم داعش، حيث جدد السفير الأميركي التزام الولايات المتحدة بكامل التعهدات للعراق والوقوف مع شبعه لخلق عراق آمن ومستقر ومزدهر.

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