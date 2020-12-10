توجيه تهم لرئيس حكومة تصريف الأعمال و3 وزراء في قضية انفجار المرفأ

2020/12/10 | 19:53 - المصدر: قناة التغيير

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وجه المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت تهم لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان ذياب وعلى وزير المالية السابق وزيري الأشغال السابقين بارتكاب جرم التقصير والاهمال والتسبب بوفاة مئات الاشخاص وجرح الالاف وعدم التصرف بمسؤولية لمعالجة وجود أطنان من نترات الامونيوم في المرفأ قبل انفجاره.

وحدد قاضي التحقيق أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من الاسبوع المقبل كمواعيد لاستجوابهم، على أن ينتقل في يوم الاثنين الى السرايا الحكومية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

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