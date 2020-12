ادارة نادي القوة الجوية تعقد اجتماعا مع الكادر التدريبي واللاعبين

2020/12/10 | 19:57 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي اجتماعا اليوم الاربعاء الموافق التاسع من شهر كانون الاول الجاري على خلفية فقدان النقاط خلال الجولات الثلاث الماضية.رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية اللواء شهاب جاهد واعضاء الادارة ناقشوا مع الكادر التدريبي واللاعبين الإخفاقات التي حدثت والحد من النتائج السلبية الأخيرة، فيما تحدث رئيس النادي أن الخسارة

