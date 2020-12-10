مظفر النّواب في معرض الكتاب

2020/12/10 | 20:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

القى الشاعر كاظم غيلان محاضرة عن حياة مظفر النواب الشعرية في أولى الجلسات الثقافية التي تقام على هامش معرض العراق الدولي التاسع للكتاب المقام حاليا في العاصمة بغداد.

وركز غيلان بمحاضرته التي حضرتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، على "جملة من المحاور التي وسمت حياة الشاعر الكبير"، مؤكدا ، ان "والد الشاعر مظفر النواب حاكم هندي نفي الى العراق ، وان النواب ولد في بغداد عام 1934 من اسرة ثرية، وتخرج من كلية الآداب بجامعة بغداد".

واضاف ، ان "الشاعر النواب عمل معلما وأقيل من الوظيفة بعد اعتقاله"، وان"العلامة الفارقة في تجربة الشاعر، انه ينتمي الى اسرة إرستقراطية، وانه جدد في القصيدة انطلاقا من قراءته الغزيرة".

وتابع غيلان ان "النواب لفت الانظار الى موهبته الخارقة ،بقصيدته "الريل وحمد" التي نشرها في مجلة "الثقافة" ذي الشكل التقليدي والمضامين الحديثة"، مبينا ان "اللهجة العامية لا تستند الى قواميس، وان من مشاكل هذه اللهجة ، تغيرها من بيئة الى اخرى".

وعرج غيلان الى "زيارة الشاعر النواب الى ناحية الكحلاء بمحافظة ميسان التي كشفت له ارتباط الانسان بالاهوار وحالات القمع الذي يتعرض له".

يذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، افتتح معرض الكتاب التاسع صباح يوم الأربعاء الماضي في العاصمة بغداد الذي يتضمن فعاليات ثقافية وفنية متنوعة.

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