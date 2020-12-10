هولندا تطرد دبلوماسيين روسيين اثنين متهمين بالتجسس

2020/12/10 | 20:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طردت السلطات الهولندية دبلوماسيَين روسيَين متهمَين بإنشاء شبكة تجسس في هولندا، وفق ما أعلن جهاز الاستخبارات الهولندية في بيان الخميس.

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