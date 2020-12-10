الفياض: الحشد اليد الضاربة بيد الدولة وملتزم بأوامر القائد العام

2020/12/10 | 20:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض ان الحشد اليد الضاربة بيد الدولة".

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