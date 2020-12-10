السيد عمار الحكيم: قانون الانتخابات يحتاج الى دراسة وتبيان الفرص التي يوفرها

2020/12/10 | 20:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم حاجة قانون الانتخابات الى دراسة".

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