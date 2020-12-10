ترامب يعلن اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة

2020/12/10 | 20:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.وغرد دونالد ترامب، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، قائلاً إن إسرائيل والمملكة المغربية اتفقتا على إقامة علاقات …

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