حزب أبو مازن يتلقى ’ضربة’ أخرى: انسحاب محافظ صلاح الدين (فيديو)

2020/12/10 | 20:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن محافظ صلاح الدين عمار جبر، الخميس، انسحابه من حزب الجماهير، بزعامة النائب أحمد الجبوري (أبو مازن)، مؤكداً أنه لن يسمح بأي املاءات حزبية.

وقال جبر في مقطع مصور، تابعه "ناس" (10 كانون الاول 2020)، إنه "سيتفرغ لخدمة المواطنين بعد انسحابه من الارتباطات السياسية"، مؤكداً أن "الفترة السابقة شهدت تجاذبات واملاءات سياسية أثرت سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة".

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