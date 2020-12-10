الحلبوسي يؤكد حرص العراق على استمرار التعاون مع الاردن في جميع المستويات

2020/12/10 | 20:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، حرص العراق على استمرار التعاون مع الاردن في جميع المستويات، وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أجرى، اليوم الخميس، اتصالاً مع عبد المنعم العودات لتهنأته بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأردني لدورته التاسعة عشرة”، متمنياً له “السداد والتوفيق في أداء مهامه لخدمة مصالح وتطلعات الشعب الأردني الشقيق”.

وأكد الحلبوسي، خلال الاتصال، “حرص العراق على استمرار التعاون في جميع المستويات، وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين”.

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