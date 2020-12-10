شركتا الموانئ وخطوط الأنابيب النفطية توقعان محضرا لتنظيم العمل بأرصفة ميناء خور الزبير

2020/12/10 | 20:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / وقعت شركتا موانئ العراق وخطوط الأنابيب النفطية محضرا لتنظيم العمل بأرصفة ميناء خور الزبير .وقال المدير العام لشركة الموانئ المهندس فرحان محيسن الفرطوسي في بيان " ان اجتماعا عقد تناول حسم جميع المتعلقات الخاصة بإدارة وتشغيل وتأهيل الأرصفة ( 2 , 3 , 4 ) في ميناء خور الزبير والتي يتم من خلالها تصدير المشتقات النفطية من قبل شركتهم .وأضاف الفرطوسي انه جرى خلال الاجتماع توقيع محضر رسمي بين الشركتين لضمان حقوق الجانبين والالتزام بتنفيذ فقرات العقد بشكل سليم ، مثنياً على التعاون الذي أبداه ممثلو شركة خطوط الأنابيب النفطية لحل الأمور العالقة بين الشركتين ./انتهى

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