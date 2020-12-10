حول صراع السلطة في السودان - محمد مهاجر

2020/12/10 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_مهاجر -كما هو معلوم لدى الكثيرين فان الحرب الاهلية في السودان هي الأطول في افريقيا وهى التي اتسمت بعنف دموى مفرط.



وعلى الرغم من ان موضوع توزيع السلطة ظل يطرح باستمرار في مفاوضات السلام, الا ان كل المفاوضات لم تحقق الحد الأدنى من رضا الحركات المسلحة.



ولان فترة ما بعد الاستقلال ظل شعبنا في اغلبها يحكم بواسطة العسكريين, فان المرء يحق له ان يتساءل عن المفاهيم الراسخة في اذهان المواطنين التي تحدد مدى الر ......





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