استعمار الإمبريالية لعقول -شيوعيي!- العراق - طلال الربيعي

2020/12/10 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي كتبت تعليقا على مقالة توما حميد المطولة والمملة بعض الشيء, والاهم انها مجانبة للحقيقة والتاريخ فيما يخص المناضل الماركسي الثوري الكبير والطبيب النفسي فرانتز فانون Frantz Fanon, والمعنونة -أهذا كل ما فهمته عن ماركس!؟- https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?ecom=1&aid=701740 ......





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