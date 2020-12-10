هل خلت المستشفيات من المصابين بكورونا؟.. صحتا ميسان وذي قار توضحان الموقف الوبائي

2020/12/10 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الديوانية

أوضح المسؤولون في دائرتي صحة محافظة ذي قار والديوانية، اليوم الخميس، الموقف من حقيقة إعلان خلو بعض المستشفيات من المصابين الراقدين بفيروس كورونا، وانخفاض اعداد الراقدين في مستشفيات، على الرغم من استمرار تسجيل اصابات بمعدلات مرتفعة نسبيا.

في ذي قار، بين مدير عام صحة المحافظة، سعدي الماجد، "تم ملاحظة حصول انخفاض واضح وكبير في اعداد الراقدين داخل المستشفيات من المصابين بفيروس كورونا في الفترة الاخيرة".

وأضاف الماجد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تراجع اعداد المصابين يعود لاسباب عديدة اهمها اختيار المواطنين المصابين الرقود والحجر داخل المنازل وعدم الرقود في المستشفيات وذلك لاسباب تتعلق بعضها برغبتهم ومن ناحية الاطمئنان النفسي".

وفي محافظة ميسان، أكد مدير اعلام دائرة الصحة، محمد الكناني، "خلو مستشفيات المحافظة من الراقدين المصابين بكورونا، وذلك بعد شفاء اخر مصاب كان راقدا في المركز المتخصص لمرضى كورونا".

ورجع الكناني في حديثه لـ(بغداد اليوم)، أن "المواطنين اغلبهم يفضلون الحجر المنزلي، وهذا امر عائد لهم"، مؤكداً أن "الفرق صحية تتابع حالاتهم وبشكل برنامج دوري".

وسجل مؤشر جائحة كورونا في العراق تراجعاً جديداً وواضحاً وفقاً لبيان صادر عن وزارة الصحة العراقية أكد انجاز اكثر من 34 الف فحص اليوم.

وقالت الوزارة انها سجلت اليوم 25 حالة وفاة و 1380 إصابة جديدة بفيروس كورونا قابلتهما 2121 حالة تعافٍ.

وفي المحافظات الاخرى، وجهت دائرة صحة محافظة ديالى، الخميس (10 كانون الأول 2020)، دعوة إلى المدارس في المحافظة للالتزام بالتعليمات الوقائية، لمنع حدوث إصابات بفيروس كورونا في صفوف الطلبة أو الكوادر التدريسية، بعد تسجيل إصابات مؤكدة في ثلاث مدارس بالديوانية، وواحدة في النجف.

قبل ذلك، أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، إغلاق إحدى المدارس في المحافظة بسبب ظهور إصابات بفايروس كورونا بين طلبة المدرسة.

وذكرت مديرة قسم الصحة العامة والرعاية الصحية الاولية، سرى الحارس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استمرارا للجهود الصحية في إجراء المسح والتحري الفعال، وأخذ المسحات للحالات المشتبه بها، والتي تظهر عليها أعراض (حمى سعال ضيق تنفس وأخرى) فقد تم اكتشاف خمس إصابات موكدة بواسطة تحليل مسحات PCR في إحدى المدارس الاعدادية للبنات في قضاء الكوفة".

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