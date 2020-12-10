محافظ صلاح الدين يعلن إنسحابه من حزب الجماهير بزعامة ’’أبو مازن’’

2020/12/10 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلن محافظ صلاح الدين عمار جبر إنسحابه من حزب الجماهير الوطنية بزعامة أحمد الجبوري "أبو مازن".

وقال جبر في مقطع فيديو وزعه مكتبه الإعلامي إنه " في الفترة السابقة كانت للتجاذبات السياسية الاثر السلبي على الخدمات والقرارات المتخذة وهذا يدعوني اليوم لأكون صادقا أمام الله والشعب لأعلن رسمياً إنسحابي من أي حزب أو اي عمل سياسي وأكون مستقلاً وأعمل بمهنية وشفافية".

واضاف ان هذا "الانسحاب سيمنع اي تأثير سلبي على صلاح الدين وسيجعلنا عند حسن ظن جماهير المحافظة

وكان خمسة من نواب المدن المحررة ، أعلنوا الثلاثاء 8-12-2020 ، إنسحابهم من حزب وكتلة الجماهير الوطنية الذي يترأسه النائب أحمد الجبوري ’’أبو مازن’’.

وقال النواب الخمسة "قتيبة الجبوري ، محمد فرمان الشاهر الجبوري ، احمد عبدالله موسى الجبوري ، جاسم الجبارة الجبوري وحسن العلو الجبوري إنهم يعلنون بصفتهم نواباً في كتلة حزب الجماهير الوطنية في مجلس النواب والنواب المستقلين، رفضهم لقرار رئيس الحزب السيد احمد الجبوري (ابو مازن) الإنسحاب من الجبهة العراقية ويؤكدون بقاءهم في صفوف الجبهة سعيا الى اصلاح حقيقي لا تشوبه المصالح الآنية او تغيره المكاسب الوقتية".

وأكد النواب في الوقت نفسه انسحابهم بشكل نهائي من حزب الجماهير وكتلته البرلمانية.

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