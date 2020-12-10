الاتحاد الوطني منتقدا اعتقال شبان: افهموا أوضاع الناس المزرية (صور)

2020/12/10 | 20:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طالب النائب في برلمان إقليم كوردستان لقمان وردي، الخميس، باطلاق سراح 10 شبان اعتقلتهم قوات الأمن في ناحية قسري بمحافظة أربيل، بعد تجمعهم حول شعلة نار خارج المدينة.

وقال وردي النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، في تدوينة على "فيسبوك" تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (10 كانون الاول 2020)، انه "في سياق المظاهرات والاحتجاجات التي نشبت بسبب الأزمة المالية، اعتقلت قوات الأمن في قسري 10 شبان عاطلين عن العمل ونقلتهم إلى سجن سوران منذ ثلاثة أيام".

وأوضح ان "الشبان تجمعوا حول شعلة نار خارج المدينة ولم يرموا أحدا بالحجارة ولم يهاجموا مقار حزبية أو مملتكات عامة ولم يرددوا شعارات ضد أحد".

وتابع، "لذا يجب أن تكون الأطراف المعنية والحكومية في المنطقة متفهمة لأوضاع الناس المزرية وأن يتم إطلاق سراح الشباب فورا لأن حق التظاهر السلمي البعيد عن العنف والهجوم على الممتلكات المدني مكفول بالقوانين".

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