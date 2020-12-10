الاقتصادية النيابية: ساسة كبار يعرقلون ولادة صناعة وطنية في العراق

2020/12/10 | 20:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب ندى شاكر، الخميس، وجود ساسة كبار يعرقلون ولادة صناعة وطنية في العراق.

وقالت شاكر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العراق يعيش دوامة فساد كبير لاتنتهي وعشرات المليارات تم تهريبها الى الخارج لتتحول الى استثمارات في قطاعات مختلفة لافتة الى ان الفاسدين يحاولون عرقلة اي ولادة للصناعة الوطنية من اجل ان تبقى اسواق العراق نوافذ لبضائعهم ومنتوجاتهم”.

واضاف شاكر،ان” الاتفاقية الاخيرة مع مصر الاردن مخجلة ولو انها متوقفة حاليا لانه تقدم النفط مقابل شراء الطاقة متسائلة لماذا لانحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة والادوية وبقية القطاعات الاخرى في ظل وجود الكفاءات والقدرات الوطنية لافته الى البلاد تحتاج الى الاحساس الوطني لقيادته وتصحيح مساره واستغلال ثرواته في ظل وجود كم هائل من الطاقات العلمية غير مستثمرة ومنهم اصحاب الشهادات العليا وبقية الاختصاصات الاخرى”.

ويعاني العراق من وضع اقتصادي صعب جدا في ظل ازمة مالية خانقة يرافقها صناعة زراعة تعاني من اشكالات متعددة جدا”.انتهى 25 ف

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