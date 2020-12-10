عبد الوهاب الساعدي: سنقض مضاجعهم.. ولن يغمض لنا جفن

2020/12/10 | 20:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

تعهد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، عبد الوهاب الساعدي، الخميس، بمواصلة العمليات ضد التنظيمات الإرهابية في العراق، بمناسبة "يوم النصر".

وهنأ الساعدي في بيان، 10 كانون الأول/ديسمبر، الشعب العراقي بـ "مناسبةِ الذكرى الثالثةِ لتحريرِ أرضِ العراق (يوم النصر)".

وقال الساعدي، إنّ "ما قدمهُ أبناءُ القواتِ العراقيةِ المسلحة البطلة بمختلف مسمياتها في معارك التحرير تعجزُ عن وصفه الكلمات، أو أن يرقى إلى بيانه المفردات فإن تلك التضحيات ستظلُ خالدةً على مرِ الدهورِ وكرِ العصور".

وأضاف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، أنّ "أبطالَكم في جهاز مكافحة الإرهاب لم يدخروا جهدًا وواصلوا الليلَ بالنهارِ في أحلك معاركِ المصير التي خاضوها ضد قوى الظلام وأعداء الإنسانية وبذلوا الغالي والنفيس حتى تحريرِ آخر شبرٍ من أرضنا المعطاء".

وأكد الساعدي، أنّ قوات الجهاز ما تزال "تقض مضاجعَ ماتبقى من تلك الفلول الإرهابية، بعد أن تحررت الأرض، فلا مأمن لهم في أرض العراق ولن يغمضَ لنا جفنٌ إلا بالقضاء على آخر إرهابي لنصلَ بعراقنا إلى وطن آمن مستقر يرفلُ أبناؤه بالعز والكرامة".

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