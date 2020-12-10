تعرف على اللونين الرئيسيين لعام 2021

2020/12/10 | 20:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كشف خبراء معهد Pantone الأمريكي للألوان، للمرة الثانية، عن اللونين الرئيسيين للسنة المقبلة.

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