2020/12/10 | 20:23 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة_اين]كشف خبراء معهد Pantone الأمريكي للألوان، للمرة الثانية، عن اللونين الرئيسيين للسنة المقبلة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على اللونين الرئيسيين لعام 2021
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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