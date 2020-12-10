اخماد حريق وانقاذ عدد من العوائل شرقي بغداد

2020/12/10 | 20:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، إنقاذ العديد من العوائل السكنية وإخماد حريق اندلع داخل بناية تجارية سكنية مشيدة من اربع طوابق في منطقة البلديات شرقي بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، إن “عجلات الإطفاء والانقاذ والإسعاف التابعة الى الدفاع المدني بإشراف مباشر من السيد المدير العام […]

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