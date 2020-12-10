الكاظمي: لا كرامة ولا مستقبل من دون حصول كلّ عراقي على جميع حقوقه

2020/12/10 | 20:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في يوم النصر على داعش واليوم العالمي لحقوق الانسان..

انتصار العراقيين على داعش جسّد إرادة الحرية الراسخة، معركة الدفاع عن الحريات في العراق مستمرة ولن تتوقف، فلا كرامة ولا مستقبل من دون أن يحصل كلّ عراقي على جميع حقوقه غير منقوصة.

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