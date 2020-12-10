متسلماً رسالة من عباس.. الكاظمي: القضية الفلسطينية في الوجدان والضمير العراقي

2020/12/10 | 20:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مبعوث رئيس السلطة الفلسطينية، السيد جبريل الرجوب، نائب الأمين العام لحركة فتح، حاملا رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى رئيس مجلس الوزراء ، طالبا دعم العراق للفلسطينيين.

ونقل الرجوب الى سيادته تحيات الرئيس محمود عباس، وتهاني السلطة الفلسطينية بمناسبة ذكرى يوم النصر واندحار عصابات داعش الإرهابية.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، أن القضية الفلسطينية في الضمير والوجدان العراقي، وأن الفلسطينيين في العراق لا يعاملون كغرباء، لكن وجودهم المؤقت هو في سبيل تأمين حق العودة الى وطنهم وتقرير مصيرهم على أرضهم، كما حثّ سيادته على توحيد الصف الفلسطيني وتعزيز الوحدة الداخلية.

من جانبه نقل الرجوب ثناء القيادة الفلسطينية على الموقف العراقي الداعم للقضية، وثقتها بالدور العراقي في دعمها عبر العلاقات الدولية الجيدة التي يمتلكها العراق.

وشهد اللقاء مناقشة الوضع الإقليمي والعلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التباحث في تنشيط اللجنة الوزارية المشتركة وانعقادها في أقرب فرصة ممكنة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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