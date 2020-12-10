قادة الاتحاد الأوروبي باشروا قمة مثقلة بالقضايا الساخنة

2020/12/10 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل-(أ ف ب) – باشر قادة دول الاتحاد الأوروبي الخميس في بروكسل قمة تستمر يومين مثقلة بالقضايا، من انقاذ خطة الإنعاش لمرحلة ما بعد كوفيد-19 وتحديد أهداف المناخ وإمكان فرض عقوبات على تركيا.وسيكون التنسيق الأوروبي في مواجهة الجائحة مطروحا على جدول الأعمال بعد الارتفاع الكبير في الإصابات مع اقتراب عيد الميلاد.وقبل ثلاثة […]

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