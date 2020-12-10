تركيا تأمل في “بداية جديدة” مع بايدن وتحدد خطوطها الحمر

2020/12/10 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (أ ف ب) – صرح مسؤول تركي كبير الأربعاء أن تركيا تعول على “بداية جيدة” مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لكنه حدد خطوطا حمر لا تبشر بتهدئة في العلاقت التي سادها التوتر مع دونالد ترامب.وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر افتراضي نظمه صندوق مارشال […]

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