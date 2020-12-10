2020/12/10 | 20:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الخميس، بعد قرار البنك المركزي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهبوط يغلب على الأسهم الأوروبية بالختام بعد قرار البنك المركزي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهبوط يغلب على الأسهم الأوروبية بالختام بعد قرار البنك المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).