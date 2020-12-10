2020/12/10 | 20:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال رئيس الوزراء مصطفى الاظمي، الخميس، إن انتصار العراقيين على داعش جسّد إرادة الحرية الراسخة، وذلك في ذكرى يوم ’النصر على داعش’.

وقال الكاظمي في تدوينة تابعها "ناس"، (10 كانون الأول 2020)، إنه "في يوم النصر على داعش واليوم العالمي لحقوق الانسان، انتصار العراقيين على داعش جسّد إرادة الحرية الراسخة".

وتابع، أن "معركة الدفاع عن الحريات في العراق مستمرة ولن تتوقف، فلا كرامة ولا مستقبل من دون أن يحصل كلّ عراقي على جميع حقوقه غير منقوصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي في يوم النصر: معركة الدفاع عن الحريات لن تتوقف) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي في يوم النصر: معركة الدفاع عن الحريات لن تتوقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).