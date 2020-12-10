2020/12/10 | 20:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مبعوث رئيس السلطة الفلسطينية جبريل الرجوب نائب الأمين العام لحركة فتح، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى رئيس مجلس الوزراء ، .ونقل الرجوب الى الكاظمي تحيات الرئيس محمود عباس، وتهاني السلطة الفلسطينية بمناسبة ذكرى يوم النصر واندحار عصابات داعش الإرهابية.وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، أن القضية الفلسطينية في الضمير والوجدان العراقي، وأن الفلسطينيين في العراق لا يعاملون كغرباء، لكن وجودهم المؤقت هو في سبيل تأمين حق العودة الى وطنهم وتقرير مصيرهم على أرضهم، كما حثّ على توحيد الصف الفلسطيني وتعزيز الوحدة الداخلية.من جانبه نقل الرجوب ثناء القيادة الفلسطينية على الموقف العراقي الداعم للقضية، وثقتها بالدور العراقي في دعمها عبر العلاقات الدولية الجيدة التي يمتلكها العراق.وشهد اللقاء مناقشة الوضع الإقليمي والعلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التباحث في تنشيط اللجنة الوزارية المشتركة وانعقادها في أقرب فرصة ممكنة./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتسلم رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتسلم رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).