رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الأردني بانتخابه رئيسا للبرلمان

2020/12/10 | 20:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، نظيره الأردني عبد المنعم العودات، بانتخابه رئيساً للبرلمان.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان:" ان الحلبوسي أجرى اتصالاً مع عبد المنعم العودات لتهنأته بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأردني لدورته التاسعة عشرة، متمنياً له السداد والتوفيق في أداء مهامه لخدمة مصالح وتطلعات الشعب الأردني الشقيق".وأكد الحلبوسي خلال الاتصال حرص العراق على استمرار التعاون في جميع المستويات، وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين./انتهى7

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