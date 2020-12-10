السامرائي بذكرى إعلان النصر على داعش: الانتصار سيكون ناجزاً عند عودة النازحين لصلاح الدين

2020/12/10 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قال النائب عن محافظة صلاح الدين، مثنى السامرائي، اليوم الخميس، إن يوم النصر على تنظيم داعش سيكون ناجزا عند عودة النازحين واستقرار محافظة صلاح الدين.

وذكر السامرائي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "في ذكرى الانتصار على داعش لا بد من التذكير أن سامراء كانت منطلق معارك التحرير وبذل أبناؤها كل غالي لتحقيقه".

وأكد السامرائي، أنه "لا بد من التذكير أيضا أن الانتصار سيكون ناجزاً عند عودة النازحين واستقرار محافظاتنا المحررة وإعمارها".

وختم نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب تغريدته بوسم "#صلاح_الدين_تستحق_النصر_الناجز".

وأعلن العراق، في 10 ديسمبر 2017، استعادة الأراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش، صيف 2014، وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق في شمالي وغربي البلاد.

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